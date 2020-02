Blitz sulla ‘ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte, plauso della Upl per l’operazione antimafia

"La nostra organizzazione sindacale esprime le piu fervide congratulazioni al sig. Questore per l'operazione odierna che ha visto, dopo un grande sforzo organizzativo, investigativo e coordinativo, l'arresto di 65 persone appartenenti ad uno dei clan storici di ndrangheta, con ramificazioni in diverse province italiane e addirittura anche in Australia.

Gli operatori della Questura di Reggio Calabria, diretta sapientemente dal Questore dr. Vallone, operano in un contesto ed in una realtà davvero fra le più difficili e complicate in Italia, con diverse organizzazioni criminali a suddividersi il territorio, e solo grazie allo sforzo di ogni persona appartenente alla Polizia di Stato, si riescono ad ottenere questi risultati.

Al Questore dr. Vallone i complimenti della Segreteria Nazionale, Regionale e Provinciale, convinti che un'ottima gestione non potrà che portare ad ulteriori importanti risultati". Lo afferma in una nota Upl Sicurezza.