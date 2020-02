Blitz sulla ‘ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Salvini: “Vogliamo una Calabria libera”

"Abbiamo piena fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Per quanto ci riguarda rinnoviamo la ferma e precisa volonta' di lavorare per una Calabria onesta, trasparente e libera dalla 'ndrangheta, dalla malavita e dalla delinquenza". Cosi' il segretario della Lega Matteo Salvini sulla richiesta di arresto con accusa di voto di scambio, di un senatore calabrese e sugli arresti contro la ?ndrangheta in Calabria.

