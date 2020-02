Comunali Reggio Calabria, ‘La Strada per Pazzano Sindaco’: il 26 febbraio il nodo tematico “Rifiuti: problema o risorsa?”

Proseguono gli appuntamenti de La Strada con i Nodi Tematici, gli spazi fisici e virtuali finalizzati alla scrittura del programma del candidato sindaco del movimento alle prossime elezioni comunali, Saverio Pazzano.

Si svolgerà mercoledì 26 febbraio alle ore 18.00, presso la sede de La Strada in via Santo Stefano da Nicea, 29, un importante nodo tematico dedicato al sistema dei rifiuti, tema che rappresenta di certo una delle urgenze del territorio reggino. Una città in cui aleggia il caos sul tema, colma di nodi da sciogliere e in cui, dopo i tanti proclami sul passaggio di consegne da Avr (il contratto stipulato tra il Comune di Reggio e la società è scaduto lo scorso 29 dicembre) a Castore, non ancora avvenuto, rimangono tanti punti interrogativi.

"Rifiuti: problema o risorsa?", questo il titolo dell'iniziativa, organizzata da La Strada insieme a DemA, per ragionare sulle modalità in cui un'amministrazione comunale possa raggiungere delle condizioni di normalità sul servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città. Tema su cui La Strada è già a lavoro da tempo con l'idea di implementare in città una raccolta differenziata agevole, funzionale ed economica, un sistema misto tra raccolta porta a porta e conferimento in strada.

All'incontro, nato per far incontrare esperti e cittadini su un tema di così grande importanza, interverranno Sasà Albanese, ambientalista, Comitato 11 Giugno, Maurizio Zavaglia, amministratore Comune di Gioiosa Jonica, già assessore all'ambiente e Francesca Panuccio, ambientalista e divulgatrice ambientale.