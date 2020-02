Reggio, Vecchio (Confindustria) chiede interventi per l'area industriale di San Gregorio

"La situazione della viabilità nella zona di San Gregorio è gravemente compromessa e crea enormi problemi alle aziende insediate in quell'area. E' urgente che il Comune di Reggio Calabria provveda a ripristinare il manto stradale per consentire alle imprese di operare in condizioni di sicurezza". E' l'appello all'amministrazione di palazzo San Giorgio rivolto dal presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio. "Siamo perfettamente consapevoli - prosegue il rappresentante di Via Torrione - delle condizioni difficilissime in cui versa l'ente sotto il profilo finanziario. Per questo, non vogliamo 'sparare sulla croce rossa', come si dice in gergo. Ma sollecitiamo il Comune a dare priorità, nell'ambito del piano straordinario di manutenzione delle strade che è stato avviato dall'amministrazione, proprio a San Gregorio. Ogni giorno che passa lo stato complessivo della viabilità continua a peggiorare: il fondo stradale dissestato, le vere e proprie voragini che si sono aperte e, adesso, le perdite idriche condizionano l'attività delle imprese, costituiscono dei pericoli oggettivi anche per i mezzi aziendali e sono un biglietto da visita negativo per le stesse società".

"Nonostante il tramonto del vecchio sogno industriale del polo di San Gregorio, continuano a esistere in quell'area importanti realtà produttive, che si fanno apprezzare anche al di fuori dei confini nazionali, che garantiscono livelli occupazionali e, nonostante tutto, non si rassegnano ad abbandonare la Calabria per amore di questa terra. Credo sia importante - conclude Domenico Vecchio - che l'amministrazione reggina, pur dibattendosi tra mille difficoltà, riesca a fornire un segnale immediato e concreto di riscontro a un'esigenza basilare degli imprenditori e dei cittadini".

