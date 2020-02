Reggio, Patto Civico candida a sindaco Maria Laura Tortorella

Si è tenuta mercoledì 10 febbraio, la Conferenza Stampa con la quale il Laboratorio politico - Patto Civico ha confermato l'intenzione di partecipare direttamente alla competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune di Reggio Calabria.

Il Lp-PC, esperienza nata già nel 2013, dopo aver lanciato nel 2016 l'Appello "Tante Agorà in una sola Città. Costruiamo insieme la Città Metropolitana", ha presentato la propria proposta politico – elettorale alla città, assumendosi la responsabilità di un impegno diretto nella gestione della "questione pubblica".

E' stata la coordinatrice del Laboratorio, l'Avv. Francesca Stillittano ad annunciare la candidatura a Sindaco di Maria Laura Tortorella, già coordinatore del Lp-PC, scout, impegnata da sempre nell'ambito della cittadinanza attiva, funzionario presso la Prefettura di Reggio Calabria, con un ottimo curriculum e, alle spalle, varie esperienze di amministrazione di Enti locali. Una donna con una storia importante di impegno e amore per la propria terra di Calabria.

Oggi, dopo anni di lavoro – ha detto Maria laura Tortorella - siamo pronti a "metterci la faccia" e scendere in campo, attori insieme ad altri, per occupare gli "spazi liberati", per servire la nostra Città con passione, conoscenze e competenze. Vogliamo sperimentare una "politica-altra", nuova e libera da vincoli e condizionamenti, caratterizzata dal servizio dei cittadini, con l'intento di offrire risposte ai problemi di tutti a cominciare dai più svantaggiati.

Si tratta di una proposta aperta a coloro che vogliono condividere un percorso di radicale rinnovamento dell'Istituzione municipale all'insegna della democrazia partecipata.

Nell'occasione, la candidata del Laboratorio politico Patto Civico, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha esposto le linee generali del progetto frutto del lavoro di questi anni, che verrà presentato dettagliatamente alla città attraverso appositi incontri a partire dai prossimi giorni.