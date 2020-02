Si terrà domenica 23 Febbraio, presso il Gh Excelsior, in Via Veneto n. 66, con inizio alle ore 11.30, il convegno sul tema "L'importanza della donazione di sangue, due realtà a confronto: Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare del G.O.M. di Reggio Calabria". L'evento, organizzato dall'Avis di Reggio Calabria, avrà come relatori il Dott. Andrea Antonazzo e il Dott.Pietro Volpe. Tutti i soci sono invitati.

Ecco il programma:

Ore 11.30 Apertura dei lavori- Myriam Calipari (Presidente Avis Comunale RC)

Ore 11.40 Saluti Autorità

Ore 11.50 Introduzione-Domenico Nisticò (Consigliere nazionale Avis)

Ore 12.00 Pietro Volpe (Direttore U.C.O. Chirurgia Vascolare G.O.M. Reggio Calabria)

Ore 12.30 Andrea Antonazzo (Dirigente medico U.C.O. Cardiochirurgia G.O.M. Reggio Calabria)

Moderatore: Alfonso Trimarchi (Direttore Servizio di Medicina Trasfusionale G.O.M. Reggio Calabria).

Nello stesso hotel, alle ore 13.30, avrà luogo il pranzo sociale.