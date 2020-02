Porto Bolaro compie 11 anni: quattro giorni di colore, festa e spettacolo per festeggiare tutti insieme anche il Carnevale

E' ormai tutto pronto per i festeggiamenti dell' 11° Anniversario di Porto Bolaro Shopping Center.

Si inizia sabato 22 febbraio, dalle ore 16:00, tanta animazione per bambini con trucca bimbi, baby dance e laboratori.

Il clou è previsto per domenica 23 febbraio dalle 14:00, in collaborazione con il Mondadori bookstore, il firma copie del libro "Ouija 2- Il riflesso del male" di Gianmarco Zagato giovane e fortissimo Youtuber (oggi conta più di un milione di iscritti) al suo secondo libro. Dalle ore 17:00, direttamente dal Brasile, le Ballerine di Copacabana si esibiranno in balli e sfilate tipiche del Carnevale di Rio de Janeiro. Non mancherà la musica live con Cecilia Gayle. L'artista costaricana, farà ballare e divertire il pubblico con i suoi più grandi successi: El Tipitipitero, El Pam Pam , El Tikitaka, The Quiero e tanto altro ancora. La serata si concluderà con il tradizionale taglio della maxi torta di compleanno.

Si prosegue lunedi 24 febbraio, dalle 16:00, sotto la Direzione Artistica del Maestro Filippo De Salvo, la sfilata in maschera delle Scuole di Ballo aderenti all'A.S.C. Comitato di Reggio Calabria. Quest'anno si esibiranno gli alunni delle scuole danza di:Jazz Ballet School, Educazione Danza, Pretty Woman, Salsabor e Saranno Famosi Danza.

Infine, si chiuderà martedì 25 febbraio, dalle 16:00, ancora tanta animazione per bambini e sfilata in maschera per tutti.