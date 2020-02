Lo chef Filippo Cogliandro nel programma Rai “A sua immagine”: “Porterò le eccellenze reggine”

di Pasquale Romano - Lo chef reggino Filippo Cogliandro di nuovo ospite di un programma Rai. Diverse oramai le apparizioni di Cogliandro nelle trasmissioni della televisione pubblica, questa volta si tratta di 'A sua immagine', storico programma in onda sui canali Rai dal 1997.

Nella puntata che andrà in onda sabato 22 febbraio dalle ore 15.55, lo chef reggino parlerà del percorso umano e professionale che l'ha portato a diventare uno degli esperti di cucina ed enogastronomia più apprezzati d'Italia.

Ai microfoni de 'Il Dispaccio', Cogliandro anticipa quanto vedremo sul piccolo schermo sabato 22 febbraio: "Ho accettato con entusiasmo l'invito, avrò il piacere e l'onore di rappresentare le specialità della nostra terra in un programma televisivo molto seguito".

"Porterò con me tutte le prelibatezze della città metropolitana di Reggio Calabria, quelle che quotidianamente fanno parte della mia cucina. Abbiamo un tesoro da valorizzare che non è fatto solo di eccellenze enogastronomiche ma anche di luoghi, storia e cultura.

Come ripeto spesso -sottolinea Cogliandro- è arrivato il momento di far conoscere in tutto il mondo quanto di buono e bello la Calabria ha da offrire. Basta con i soliti stereotipi e messaggi negativi, valorizziamo invece l'altro volto della nostra terra".

Da diverso tempo oramai Filippo Cogliandro è molto di più di un semplice chef, grazie al suo impegno e al duro lavoro infatti è stato nominato Ambasciatore Antiracket della Ristorazione Italiana nel Mondo.

Conosciuto in tutta Italia anche il tour delle 'Cene della legalità' che hanno visto protagonista Cogliandro in numerosi eventi. L'attenzione per il sociale viene manifestata, tra le diverse iniziative, anche dal 'Pranzo solidale' che lo chef reggino ogni mese offre alle persone bisognose.

Il programma 'A sua immagine', condotto da Lorena Bianchetti, nasce dalla collaborazione tra la Rai e la Conferenza Episcopale Italiana, e va in onda su Rai 1 ogni sabato alle ore 15:55 e ogni domenica alle 10:30.

Il programma offre al pubblico numerose storie riguardo alla vita di persone comuni, che attraverso la loro fede portano avanti desideri, passioni, opere per la comunità. Il programma varia nei due giorni di programmazione.