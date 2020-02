Reggio: domani l'incontro "Il consulente finanziario e l'evoluzione della finanza"

In un mondo che assiste da qualche tempo alla rivoluzione del sistema bancario, emerge sempre più la figura professionale del consulente finanziario.

La consulenza finanziaria, professione riconosciuta e normata a livello europeo, delineata sullo schema del consulente finanziario italiano, sarà oggetto dell'incontro con gli studenti laureandi e laureati presso l'Aula Consiglio Dipartimento Complesso Didattico DiGiES, in occasione del Job Placement dell'Università Mediterranea giorno 20 Febbraio alle ore 9:30.

Vari eventi, come l'innovazione tecnologica, le crisi finanziarie, le nuove normative, hanno costretto, negli anni, il sistema bancario a voltare pagina. Sotto il profilo regolamentare sono state introdotte nuove procedure a tutela dei risparmiatori, contenute nella recente normativa Mifid 2. Inoltre, la direttiva sui servizi di pagamento, PS2, ha offerto agli operatori fintech di entrare nel sistema imponendo al circuito bancario di puntare verso la digitalizzazione e riduzione dei costi per far fronte alle sfide competitive della "nuova concorrenza", che presenta, a sua volta, anche opportunità.

L'evoluzione ha visto, pertanto, una rimodulazione delle figure professionali tradizionali, operatori di sportello ed amministrativi, a favore di quelle con competenze ed abilità specifiche, introducendo, al contempo, maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

In questo scenario, la figura professionale del consulente finanziario, che opera principalmente per una banca e che è autorizzato ad incontrare i clienti anche al di fuori della propria sede, offre un servizio di consulenza e pianificazione patrimoniale attraverso strumenti bancari, finanziari, di credito e di investimento, adattandolo alle esigenze peculiari del cliente, al fine di ottimizzare al meglio le risorse.