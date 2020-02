Reggio, il 19 febbraio il Forum “Quali risposte ai minori fuori famiglia”

Definito il programma dei lavori del Forum, quali risposte ai minori fuori famiglia, promosso da Agape, camera Minorile e Forum associazioni familiari per Mercoledi 19 Febbraio ore 17.30 salone chiesa Crocefisso

Dopo l'introduzione di Mario Nasone del Centro comunitario Agape, priezione video ,il saluto del parroco del crocefisso don Marco Scordo, la relazione per il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria di Saverio Sergi, psicologo e giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria , interventi di avv. Lucia Fio della Camera Minorile,Elisa Mottola psicologa per la rete dei Consultori dell'ASP, le testimonianza di una famiglie adottiva (Suraci Nicolò)e di una Famiglie affidataria ( Palumbo Cilione), di Gerhard Bantel e Suor Angela Paglione componenti di associazioni e comunità impegnate nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro.A margine dell'incontro sarà fatta comunicazione sull'evento che si svolgerà il 28 marzo a Reggio Calabria su iniziativa del Forum nazionale delle associazioni familiari inserito nella campagna Donàti-Dònati , una festa sull'accoglienza aperta a famiglie ed associazioni che si terrà nella stessa data in tutte le regioni . Con interventi di Lucia Nucera, Assessore alle politiche sociali comune di Reggio Calabria, Aldo Riso, referente Forum famiglie di Reggio Calabria. Il garante per l'infanzia della Città Metropolitana Emmanuele Mattia infine presenterà una iniziativa del suo ufficio in grado di offrire una prima risposta sul piano istituzionale alle richieste che emergeranno in grado di dare anche continuità all'iniziativa.