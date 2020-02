Reggio, Giovanni Nucera, Anna Nucera e Burrone aderiscono al Pd

"Quando una persona, o piu' persone decidono di iscriversi al Pd e di diventare militanti di questo partito, per noi e' una festa nel vero senso della parola. Per un partito allargare una comunita' e come, per una famiglia, accogliere un nuovo nato". Lo ha detto Nicola Oddati, responsabile Mezzogiorno del Pd, intervenendo a Reggio Calabria all'iniziativa nel corso della quale sono state presentate le nuove adesioni al partito. I nuovi iscritti al Pd di Reggio Calabria sono, tra gli altri, l'ex capogruppo de "La Sinistra" alla Regione Calabria, Giovanni Nucera: l'assessore all'Istruzione del Comune di Reggio, Anna Nucera, ed il consigliere comunale Filippo Burrone. "Si tratta - ha detto Oddati - di una netta inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa, quando eravamo diffidenti e sospettosi rispetto alle nuove adesioni al nostro partito". All'incontro hanno partecipato, insieme ai neoiscritti al partito, il presidente del Consiglio regionale uscente, Nicola Irto; il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomata', ed il Commissario provinciale del partito, Giovanni Puccio.

