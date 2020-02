Slot machines e videoterminali senza autorizzazione: maxi sanzione a circolo privato di Bianco (RC)

I Carabinieri della Compagnia di Bianco hanno controllato, insieme a personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alcuni circoli privati. In uno di questi, a Bianco (Rc), sono state trovate cinque slot machines e sette videoterminali senza autorizzazione.

Continuano a oltranza i controlli i Carabinieri della Compagnia di Bianco per contrastare il gioco illegale e i centri scommesse "abusivi". I militari, venerdì scorso, si sono concentrati su Bianco, dove hanno approfondito il controllo di un circolo privato. Gravi le mancanze amministrative accertate: cinque slot machines senza autorizzazione e sette postazioni con altrettanti pc connessi ad internet e utilizzati, senza autorizzazione, per accedere ad alcuni siti di giochi/scommesse online. Assenti, inoltre, la tabella che deve indicare, per legge, i giochi proibiti, nonché la normativa sulle patologie derivanti dal gioco.

Gli apparecchi sono stati sequestrati e affidati al presidente del circolo che, normativa alla mano, in assenza di giustificazioni plausibili dovrà pagare una sanzione amministrativa, in misura ridotta, pari a circa centoventicinquemila euro.

I controlli dei Carabinieri continueranno in tutta la provincia. L'obiettivo rimane lo stesso, accendere i riflettori sul fenomeno delle scommesse dei minorenni e sull'abuso della pratica dei giochi e delle scommesse, che può sfociare nella ludopatia. Una piaga silenziosa, che spesso porta a sovraindebitamenti e degenera talvolta in veri e propri drammi familiari e sociali.