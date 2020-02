Il premier Giuseppe Conte presenta a Gioia Tauro il “Piano per il Sud”

"Domani sarò a Gioia Tauro con il Ministro Peppe Provenzano per presentare il 'Piano per il Sud'". Ad annunciarlo è il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Al lavoro senza sosta per il nostro Paese" ha aggiunto il capo del governo giallorosso.

L''iniziativa con il premier Conte e il ministro per il Sud è prevista per domani, venerdì 14 febbraio, alle ore 12, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Severi" di Gioia Tauro.