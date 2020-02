Siderno (RC), in fiamme "casetta di Natale"

asetta di Natale" è stata distrutta dalle fiamme a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. La casetta, non ancora rimossa dopo le festività natalizie, potrebbe essere stata utilizzata da un senzatetto che, nel tentativo di accendere qualcosa per scaldarsi, avrebbe innescato le fiamme. Non si escludono, al momento, anche altre ipotesi. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che l'incendio non si diffondesse fino alle altre casette natalizie.

Dettagli Creato Giovedì, 13 Febbraio 2020 15:51