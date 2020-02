Italia Viva a Reggio Calabria punta in alto

Il coordinatore provinciale di Italia viva, Lidia D. Chiriatti, ha grandi ambizioni per il progetto che da poco ha coinvolto, come lei, tanti coordinatori territoriali in tutta la nazione.Italia viva si sta ben ramificando e in tutta l'area metropolitana di Reggio Calabria il riscontro si sta manifestando con una partecipazione davvero entusiasmante. Si stanno attivando i canali Social, utili anche a riportare sul territorio le notizie di rilevanza nazionale con più immediatezza e senza filtri, stanno nascendo nuovi comitati, aumentando i tesseramenti, e si stanno calendarizzando gli eventi.Reggio Calabria, sottolinea Chiriatti, si prepara al voto e con essa più di una ventina di comuni metropolitani. L'obiettivo è quello di lavorare in squadra per raggiungere un'obiettivo comune: far crescere il partito, con coraggio e passione per arrivare finalmente a raggiungere il cambiamento necessariamente voluto da Italia Viva per costruire un Paese migliore.

Dettagli Creato Giovedì, 13 Febbraio 2020 09:32