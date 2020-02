Festa a Siderno: si riuniscono i centri Fiba

Presso la Struttura Ymca di Siderno si è svolta la seconda tappa del Tour che vede coinvolti i 4 centri minibasket del progetto FIBA in Calabria.

Il progetto europeo "Come with us" cresce giorno dopo giorno ed accoglie numeri e riscontri.

Domenica nove febbraio 2020, lo staff e le giocatrici sono stati ospiti del Centro minibasket YMCA di Siderno.

Sulla costa ionica sono arrivate alla palestra dell' I.T.C. "Marconi" bambine, istruttori e genitori dei centri Minibasket Pollino Castrovillari, Jonica Basket Crotone e PGS Don Bosco Reggio Calabria.

Ospite Mario Greco dello Staff Nazionale Minibasket Scuola della FIP. Antonio Olivadoti presente in qualità di componente dello staff regionale, gli Istruttori Demetrio Geria e Francesca Ambrogio da Reggio Calabria, Isidoro Silella e Giuseppe Di Vasto da Castrovillari,Giuseppe Calabrese e Giorgio Faccioli da Crotone,Carlo Sgarlato da Siderno e non solo.

Una vera e propria festa al femminile avvenuta alla presenza di Tonino De Giorgio, Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket Scuola con circa 80 atlete presenti.