Sorvegliato speciale arrestato a Reggio Calabria a Klaus Davi: “Nulla a che fare con la criminalità”

Diego Rosmini conferma a Klaus Davi quanto comunicato dalla Polizia di Stato in merito al suo arresto avvenuto qualche giorno fa. Raggiunto telefonicamente dal massmediologo, il Rosmini ribadisce quanto reso noto dalla Polizia: «Sono stato arrestato perché ero alla guida di un'auto senza patente. Ma stavo andando a prendere dei medicinali. Ho seri problemi personali». Il 48enne conferma anche di essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale: «Ma ci tengo a ribadire – sostiene – che non ho nulla a che fare con la criminalità. Ho tanti problemi... Non mi sono impiccato solo per amore di mia figlia». Rosmini compare in un'inchiesta di Klaus Davi dedicata alla firma dei boss alla Questura di Reggio Calabria che ha totalizzato oltre 430 mila visualizzazioni.

Dettagli Creato Mercoledì, 12 Febbraio 2020 13:19