Consiglio Nazionale Forense, il calabrese Barca nella commissione per promuovere progetti di start up e sgravi fiscali per giovani avvocati

Una Commissione ideata per progettare insieme e promuovere iniziative specifiche per i giovani avvocati facendo tesoro delle richieste che giungono dal territorio e dagli incontri programmati dalla Commissione con i giovani avvocati dei Fori circondariali.

Vincenzo Barca Presidente di Aiga Palmi, attuale Vicecoordinatore regionale Aiga Calabria, nonché neoeletto componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi lavorerà a fianco dell'Avvocato Giampaolo Brienza del foro di Potenza, attuale Consigliere Nazionale Forense, Coordinatore della predetta Commissione unitamente con i nove Consiglieri provenienti da tutta Italia. L'obiettivo della commissione è quello di promuovere azioni positive, progetti di start up, studiare incentivi e sgravi fiscali per i giovani avvocati.

Una commissione istituita ad hoc, dove il Presidente Mascherin ha più volte invitato i giovani colleghi a lavorare per riaffermare "il ruolo sociale dell'Avvocatura, custode di diritti, attraverso la crescita della qualificazione professionale e della correttezza deontologica". Evidenziando che la scelta del Consiglio attuale è quella di promuovere la vicinanza della giovane avvocatura alle istituzioni forensi, contribuendo a fare crescere un vivaio che sappia esprimere nel futuro una squadra forte.

"L'appartenenza ad un Ordine, l'osservanza di regole deontologiche fa e farà sempre di più la differenza tra gli avvocati e i meri prestatori di servizi legali". Vincenzo Barca, unico rappresentante per la regione Calabria, entusiasta di questa nuova esperienza porterà avanti le istanze della giovane avvocatura dimostrandosi disponibile al confronto, sia con i giovani colleghi, sia con avvocati di spessore e di grande esperienza, manifestando in primis grande stima per l'Avvocato Francesco Napoli già Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, attuale Consigliere Nazionale Forense che, primus inter pares, si è sempre distinto per grande sensibilità manifestata alle argomentazioni summenzionate ed a tutte le tematiche inerenti l'avvocatura.