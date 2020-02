Reggio: pubblicati due bandi relativi agli eventi culturali per l’anno 2020

Pubblicati sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria due bandi relativi agli eventi culturali per l'anno 2020.

Dopo il successo, in termini di partecipazione e gradimento, riscontrato lo scorso anno dal bando, l'Amministrazione Falcomatà, col suo delegato alla cultura Filippo Quartuccio, ha riproposto la manifestazione di interesse per offrire nuovamente opportunità a musicisti e artisti locali, e regalare ai cittadini e ai turisti della Città Metropolitana spettacoli d'alto livello culturale, siano essi di taglio locale o di respiro nazionale.

Due bandi, dunque, per altrettanti aspetti culturali da curare con eguale attenzione. "Uno riguarda la musica folcloristica – spiega il consigliere delegato alla cultura della MetroCity Filippo Quartuccio - che mantiene vivo l'interesse, soprattutto quello dei giovani, nei confronti delle nostre tradizioni, con un duplice fine, da un lato dandogli ampio risalto, dall'altro offrendo spazio ai nostri artisti locali e tenendo, nel contempo, una viva attenzione sulle nostre radici. Il secondo bando, invece, riguarda eventi i rilevanza nazionale ed internazionale e mira a portare in riva allo Stretto manifestazioni ad ampio respiro".

Partiamo dai grandi eventi che coinvolgeranno il territorio con spettacoli di caratura nazionale ed internazionale. Gli stessi potranno prevedere anche la realizzazione di rassegne o festival in suggestive location del territorio metropolitano.

Il "bando, avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, permetterà l'acquisizione di proposte relative a concerti di musica leggera, pop, rock, jazz e blues con artisti di fama nazionale e internazionale da inserire nell'ambito della programmazione che l'Amministrazione Falcomatà, intende realizzare nel corso dell'anno 2020, quale attrattore per i numerosi turisti e visitatori del territorio metropolitano e per soddisfare le richieste avanzate dai Comuni dell'area.

Il secondo bando è, invece, un avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di proposte di eventi di musica folk tradizionale, bandistica, corale ed orchestrale e di rappresentazioni teatrali al fine di individuare soggetti con acclarate capacità gestionali, organizzative ed artistiche nel campo degli spettacoli musicali e teatrali.

Oggetto dell'affidamento oltre ai concerti di musica folk tradizionale, di musica bandistica, corale ed orchestrale, anche rappresentazioni artistiche teatrali di ogni genere, compreso il vernacolo, da realizzare nel corso dell'anno in luoghi e date da stabilire a cura della MetroCity, anche sulla base delle eventuali richieste avanzate dai Comuni del territorio metropolitano.

I requisiti e tutti i dettagli per la partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito della Città Metropolitana www.cittametropolitana.rc.it.