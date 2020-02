Reggio, sequestrati dispositivi elettronici pericolosi: cinese denunciato

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa 300 dispositivi elettrici ed elettronici commercializzati in violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti, e denunciato a piede libero una persona di nazionalità cinese. Le Fiamme Gialle, nell'ambio di un'operazione di contrasto al fenomeno della contraffazione, hanno raccolto più di un elemento indiziario su una possibile commercializzazione, all'interno di un insospettabile esercizio commerciale nel centro città, di una copiosa quantità di dispositivi elettrici ed elettronici non conformi alle norme di sicurezza.

Dopo essere entrati nei locali in questione, e notando un atteggiamento nervoso dei soggetti presenti, i militari hanno deciso di esaminare la merce, rivelando la non rispondenza di gran parte dei prodotti in vendita alle caratteristiche merceologiche di settore previste dalla vigente normativa. Tra i prodotti non a norma, in particolare, confezioni di luci natalizie, lampade ricaricabili, giocattoli, ricetrasmittenti, lettori dvd, proiettori laser olografici natalizi, casse acustiche bluetooth, tv, microfoni bluetooth e tastiere per personal computer. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito all'autorità giudiziaria con l'accusa di tentata frode.