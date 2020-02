Il 118 non risponde, anziana muore: “Nella Locride non esiste diritto alla vita”

di Mariateresa Ripolo - Un'ora e mezza di silenzio. La Locride diventa ancora una volta protagonista di un episodio di malasanità, o peggio, si potrebbe dire in questo caso, di un episodio di "mancata sanità". Una signora di 97 anni muore a Gioiosa Jonica a seguito di un incendio nella propria abitazione, ma quello che è ancora più grave è il muro di totale indifferenza che i familiari della donna si sono trovati davanti quando hanno tentato di chiamare i soccorsi sanitari, il 118 non ha risposto neanche alle chiamate dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri arrivati prontamente sul posto.

Siamo abituati ad assistere, nostro malgrado, ad episodi di malasanità. Ospedali con carenza di personale, medici che sbagliano le diagnosi, strutture fatiscenti e macchinari mal funzionanti. La Locride non è nuova a questo genere di disservizi, anzi è da anni ormai la punta di diamante della malasanità calabrese. Questa volta però pare si sia toccato il fondo con un servizio non solo inefficiente, ma addirittura inesistente.

«Nella Locride non esiste il diritto alla vita ma solo l'obbligo alla morte. Dalle 07:15 alle 08:45 il 118 non ha mai risposto al telefono», così Giuseppe Coluccio, assessore di Gioiosa Jonica e nipote dell'anziana deceduta, ha scritto sui social.

Per cause che sono ancora da accertare l'abitazione della donna, un'anziana signora di Gioiosa Jonica che viveva sola in condizioni di totale autosufficienza, ha preso fuoco. La donna che probabilmente ha subito anche un trauma cranico, secondo una prima ricostruzione avrebbe tentato di mettersi in salvo, ma le esalazioni tossiche dell'incendio glielo avrebbero impedito. È certo, secondo il racconto dei familiari, che la donna respirava ancora nel momento in cui è stata portata in salvo fuori dalla propria abitazione.

Saranno adesso da accertare le cause dell'incendio e le responsabilità di quanto accaduto dopo. «Dispiace perché la sensazione è che se i soccorsi fossero stati immediati mia nonna sarebbe ancora viva», ha dichiarato Coluccio, come riportato da Lente Locale. «Nessuno potrà restituirmi mia nonna ma vi assicuro che chi ha responsabilità ne pagherà le conseguenze», ha concluso l'uomo denunciando l'accaduto sui social.