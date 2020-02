Reggio, le associazioni: “Cittadinanza onoraria ad Abdullah Ocalan”

"Oggi 10 febbraio 2020 una ristretta delegazione di firmatari della proposta di concessione della cittadinanza onoraria della città di Reggio Calabria ad Abdullah Ocalan, leader del popolo curdo ed attore fondamentale nel processo di pace in Medio Oriente, ha consegnato nelle mani del presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino, la richiesta formale. Nell'accoglierla il presidente Delfino ha espresso il suo convinto impegno a sottoporre al più presto in sede consiliare una tale proposta così pregna di significati simbolici, ma anche concretamente politici, per la risoluzione dei conflitti in Turchia, in Siria, nel vicino Oriente e in tutta l'area mediterranea. Contestualmente, le sottoscrittrici ed i sottoscrittori chiedono al sindaco Giuseppe Falcomatà di cogliere questa opportunità per confermare la sensibilità democratica e solidale già manifestata subito dopo l'aggressione turca al Rojava, nell'ottobre dello scorso anno, in sede di Consiglio metropolitano, con la ferma condanna dell'atto di guerra e l'impegno assunto a promuovere azioni per trovare una soluzione democratica e pacifica alla questione curda. A 21 anni dal complotto ordito a livello internazionale che ha portato alla cattura e alla reclusione nell'isola -carcere di Imrali di Ocalan, si ritiene che il momento per agire sia questo". Lo scrivono in una nota le organizzazioni firmatarie CSOA "Angelina Cartella", Rete Jin RC, NonUnaDiMeno RC, Collettiva Autonomia, UDI RC, Associazione "Immezcla", Collettivo "La Strada", Movimento Reggio Non Tace, Associazione Magnolia, Gastretto RC, CSC "Nuvola Rossa," COSMI, Reggio Bene Comune, Potere al Popolo RC, MAG delle Calabrie, Associazione "Il cuore di Medea onlus", Associazione "Un mondo di mondi", Circolo del Cinema "Cesare Zavattini", Legambiente Circolo "Reggio Calabria Città dello Stretto", ARCI RC, AGEDO RC.

Dettagli Creato Lunedì, 10 Febbraio 2020 16:54