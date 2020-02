Reggio, Pizzimenti (Cittadini per il Cambiamento): “A rischio la stagione balneare 2020 al Lido comunale”

"L'efficienza di un'Amministrazione Comunale si misura sia sulla base delle iniziative politiche e dei progetti realizzati nel corso di una consiliatura sia dal gradimento che è riuscita a conquistare dalla popolazione amministrata. Cinque anni addietro il Sindaco Falcomatà aveva promesso ai reggini che avrebbe rivoltato la città come un calzino, e la "svolta", slogan sicuramente indovinato sotto l'aspetto elettorale, aveva contribuito a tributargli un grosso successo politico. L'assenza di progetti ed iniziative politiche di spessore destinati ad alimentare l'economia della città, avrebbero dovuto portare il primo cittadino ad uscire di scena anziché manifestare l'intenzione a ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative". E' quanto dichiara il presidente dell'associazione "Cittadini per il Cambiamento", Nuccio Pizzimenti, che aggiunge: "Madre natura a questa terra le ha donato paesaggi mozzafiato e un'affascinante quanto suggestiva mitologia che poeti, sicuramente inimitabili, hanno immortalato in famosi poemi epici. Il Sindaco Falcomatà, anziché sfruttare queste importanti risorse e tessere iniziative di spessore in grado di incentivare il turismo, in cinque anni di consiliatura si è invece preoccupato di coniugare il niente con il nulla e gli esiti disastrosi di questo suo agire politico sono sotto gli occhi di tutti. Nel mese di ottobre del 2018 la città ha ospitato la 68° edizione della Dvr, la federazione nazionale del turismo tedesca e in molti, tra cittadini, operatori del settore, commercianti ed imprenditori, avevano immaginato un futuro economico promettente per l'intera comunità. Il Sindaco Falcomatà, rispetto alle parole pronunciate nel corso della presentazione dell'importante meeting, tra i più prestigiosi a livello europeo, non è riuscito, per negligenza o per incapacità politica, a mettere in campo nessuna iniziativa destinata a sfruttare questo evento.

"Il lido comunale, importante risorsa per rilanciare il turismo in città, giace in uno stato di evidente abbandono – continua Pizzimenti - ed i lavori di ristrutturazione, annunciati come imminenti dal primo cittadino lo scorso mese di ottobre, incomprensibilmente son stati fatti slittare al mese di gennaio di quest'anno. Siamo a febbraio inoltrato e dell'apertura del cantiere non vi è alcuna traccia. Poiché i tempi per realizzare il progetto elaborato dall'Amministrazione Comunale sono piuttosto lunghi, la nostra preoccupazione è quella che il lido comunale quest'anno, essendo inagibile, non potrà essere aperto ed i reggini, durante la stagione estiva, dovranno orientare la loro scelta verso altre spiagge e altre strutture balneari. I reggini, nei confronti del lido comunale, hanno sempre avuto un grande attaccamento anche perché, nell'imaginario collettivo, questa struttura balneare è stata sempre identificata come un luogo di svago e di intrattenimenti anche di natura culturale. Vedere invece questa struttura, collocata per giunta nel cuore della città, in condizioni di autentico abbandono, significa ignorare anche un pezzo di storia importante della città. Qualora l'Amministrazione Comunale non dovesse dare seguito ai lavori di ristrutturazione, l'associazione che rappresento valuterà l'opportunità di mobilitare i cittadini in una manifestazione di piazza", conclude Pizzimenti.