Reggio Calabria ricorda i martiri delle Foibe

Si è svolta domenica 9 febbraio 2020, alle ore 10:30, in via del Torrione, presso l'Area Griso-Laboccetta, nella città di Reggio Calabria, una manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria dei martiri delle foibe e esuli istriani giuliani e dalmati.

L'evento che si svolge regolarmente ogni anno da più di 10 anni, ed ha visto nel corso del tempo la partecipazione di Sindaci, consiglieri comunali, assessori, forze dell'ordine, associazioni e numerosissimi cittadini che si sono mostrati sempre molto sensibili all'argomento.

"È stata una cerimonia semplice e molto partecipata – dichiarano gli organizzatori del Comitato 10 febbraio- che è andata oltre gli schieramenti partitici e ha goduto dell'apprezzamento di tutti i cittadini. Va ricordato che anche Reggio è divenuta meta di un numero considerevole di cittadini provenienti dalla Venezia-Giulia, dalla Dalmazia e dall'Istria, e proprio in virtù di ciò – concludono gli organizzatori – si reputa opportuno riconoscere onore a queste vittime e per questo chiediamo all'amministrazione comunale di intitolare proprio ai martiri delle foibe la scalinata adiacente all'area Griso-Laboccetta sita in Via del Torrione. A sostegno di questa richiesta siamo pronti a d'avviare una raccolta di firme tra la popolazione."