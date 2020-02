Reggio, CNA: "Modificare attività centri revisione veicoli"

Parte anche dalla CNA di Reggio Calabria l'appello a Governo e Parlamento per migliorare la sicurezza stradale, modificando la normativa che regola l'attività dei centri di revisione degli autoveicoli.

La CNA che rappresenta oltre 4.000 imprese del settore, ha avviato in tutta Italia per il mese di febbraio centinaia di iniziative per sottolineare "il ruolo strategico dei centri privati nell'accertamento dei requisiti di sicurezza e dei limiti ambientali per una buona circolazione stradale".

Le proposte della CNA, "essenziali per il futuro dei centri di revisione, saranno illustrate nell'incontro fissato con la categoria per sabato 8 febbraio 2020. In particolare, le richieste contenute nell' appello della CNA riguardano: rendere operative le attribuzioni ai centri di controllo privati per le revisioni dei mezzi pesanti; l'affidamento dei collaudi ai centri di revisione; la modifica del percorso formativo degli ispettori dei centri di controllo; l'adeguamento delle tariffe per le operazioni di revisione".