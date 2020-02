Giornata speciale per Motta San Giovanni: inaugurato il nuovo palazzetto dello sport

Giornata da ricordare per Motta San Giovanni. Il comune in provincia di Reggio Calabria ha potuto inaugurare nella frazione di Lazzaro un riqualificato e ammodernato palazzetto dello sport. Un evento al quale è intervenuto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, insieme al primo cittadino Giovanni Verduci, al presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro, al presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi e Maurizio Condipodero, presidente CONI Calabria. "Sono davvero felice di aver partecipato all'inaugurazione del Palazzetto dello sport di Motta San Giovanni - ha dichiarato Sibilia - un impianto riqualificato e restituito alla colletività. Quando istituzioni sportive e amministrazioni avvedute lavorano insieme è possibile costruire un futuro migliore per i nostri giovani e per l'Italia". A dimostrazione della portata sociale dell'evento, nell'occasione si è svolta una gara amichevole tra i ragazzi "speciali" del Bovalino Calcio a 5 Smile, ed i giovani della società Kleos di Lazzaro.

Dettagli Creato Giovedì, 06 Febbraio 2020 19:59