Reggio, l’ITT Panella-Vallauri promuove gli scambi transnazionali del programma europeo Erasmus+: “Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole”

L'ITT Panella-Vallauri di RC, si apre a nuovi orizzonti e promuove gli scambi transnazionali del programma europeo Erasmus+: "Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole".

Una delegazione di tre docenti dell'ITT Panella-Vallauri, in rappresentanza dell'Italia, nell' ambito del progetto "KA229 - School Challenge for Forensis Science" si è incontrata con colleghi provenienti da Macedonia, Polonia, Portogallo e Spagna (5 nazioni unite in partnership) per uno "short-term joint staff training event", con l'obiettivo di creare e sviluppare nuovi ed innovativi metodi educativi per i successivi scambi culturali fra studenti delle 5 nazioni associate.

Nei prossimi due anni, oltre un centinaio di studenti europei (tra cui 20 allievi dell'ITT Panella-Vallauri, gli unici italiani a far parte del progetto) saranno coinvolti in mobilità, con la finalità di implementare conoscenze, abilità e competenze essenziali che, come sottolineato dal D.S. dell'ITT Panella-Vallauri Prof.ssa Anna Nucera, sono indispensabili per le STEAM, l'innovazione e la creatività, nell'ottica dello sviluppo del pensiero critico, al fine di indirizzare gli studenti ad una carriera nelle discipline tecnico-scientifiche e soprattutto per favorire atteggiamenti positivi per uno stile di vita sano.

I docenti, ospiti dell'Istituto di Educazione Secondaria "IES Teror", ricevuti dal sindaco e dall'amministrazione della cittadina in provincia di Las Palmas (Spagna), hanno trascorso produttive giornate di intenso lavoro, instaurando un clima di collaborazione, complicità e amicizia che supera le barriere linguistiche culturali e territoriali, in perfetto clima di cittadinanza europea ed integrazione globale. L'evento è stato anche riportato sul prestigioso quotidiano locale "Canarias7" del 16 gennaio 2020.