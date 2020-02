'Ndrangheta, mons. Oliva: "Sacrifico brigadiere Tripodi un monito"

"Commemorare, fare memoria e' per noi credenti rivivere un evento che non rimane nel passato, ma ha attualita' e valore nell'oggi. A 35 anni di distanza continuiamo a commemorare un fatto di sangue, che ha colpito il brigadiere Carmine Tripodi, la sua famiglia, i suoi genitori, i parenti tutti. Ma ha colpito anche l'Arma dei carabinieri, cui apparteneva. Ha colpito la stessa comunita' di San Luca e questa nostra Chiesa locale. Trucidato nell'assolvimento del suo dovere e nella difesa della comunita' civile di fronte alla prepotenza della criminalita' organizzata. Oggi il sacrificio di Carmine consegna a tutti un monito: non e' facendosi giustizia da soli, ne' con l'arroganza e la prepotenza ne' con la violenza e la soppressione dell'altro che si risolvono i problemi. Solo pagando di persona e facendo il proprio dovere nel posto in cui ci si trova, si costruisce una societa' piu' umana e giusta". Lo dice il vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, nella sua omelia nel 35esimo anniversario dell'uccisione del brigadiere Carmine Tripodi.

"La nostra terra, tanto bella - aggiunge - conosce i segni e le conseguenze di questo peccato e ancora oggi risente delle ferite del passato. Vogliamo dire no a quel passato, ma senza dimenticarlo. Vogliamo fare tesoro degli errori del passato, che hanno condizionato e condizionano enormemente la nostra terra".