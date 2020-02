La Calabria rappresentata dalla Leonida Edizioni al Festival della Letteratura Internazionale Ze Kartan in Georgia (Adjara)

Saranno quattro gli scrittori indicati dalla Leonida Edizioni a rappresentare la Calabria in occasione del Festival della Letteratura Internazionale Ze Kartan 2020 in Georgia (Adjara) diretto dal manager Vachtang Beridze. La manifestazione avrà luogo nel mese di settembre e prevede la partecipazione di una rappresentanza della Leonida Edizioni. Il recente incontro tra l'ambasciatore georgiano in Italia Konstantine Surguladze e Domenico Pòlito editore/scrittore della Leonida Edizioni è stato utile a delineare obiettivi comuni finalizzati a promuovere iniziative editoriali volte a favorire i processi di interscambio culturale tra i due paesi. Il programma legato alla partecipazione attiva della casa editrice italiana con sede a Reggio Calabria prevede anche la traduzione in georgiano di quattro inediti firmati dagli autori calabresi selezionati e la traduzione di quattro inediti in italiano firmati da quattro autori georgiani – opere raccolte in antologia --.

Il lavoro di traduzione è affidato alla professionista georgiana Nunu Geladze. La casa editrice reggina già da tempo si è aperta a delle prospettive editoriali di ampio respiro finalizzate a risaltare le specificità identitarie dei due paesi, l'Italia e la Georgia. La pubblicazione di libri firmati dalle penne più rappresentative della letteratura georgiana e la partecipazione annuale di una rappresentanza del paese transcaucasico (esponenti istituzionali e scrittori georgiani) in occasione di Xenia Book Fair – la fiera nazionale del libro all'aperto (sull'Accoglienza) di Reggio Calabria www.xeniabookfair.it – si inseriscono in un filone editoriale legato ad un contesto letterario ideale; un primo tassello di un puzzle che può trovare piena espressione nell'"Apertura", elemento connotativo sempre più marcato nella politica editoriale della casa editrice calabrese.