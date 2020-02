Cinquefrondi (RC), al via i preparativi per il carnevale

L'Amministrazione comunale di Cinquefrondi, per il quarto anno consecutivo, organizza il Gran Carnevale Cinquefrondese.

L'ennesimo evento organizzato in collaborazione con le associazioni, i volontari del Servizio Civile Universale e con i singoli cittadini.

Diventato ormai un appuntamento fisso, il Carnevale mobilita tantissime persone che, con la loro fantasia e dedizione alla "Cosa Pubblica" si mettono in gioco per far divertire, oltre che loro stessi, l'intera cittadinanza.

L'assessore agli Eventi e Spettacoli: "Continua il percorso che abbiamo intrapreso all'inizio del nostro mandato. Arrivati quasi alla fine possiamo dire di aver 'vinto' per quanto riguarda la partecipazione e la collaborazione. E' davvero bello vedere donne ed uomini impegnati per il sociale ed è ancora più bello sapere che questi sono stimoli per i quali abbiamo investito tantissime energie. I risultati sono arrivati e quindi ringrazio ogni singola associazione, i volontari del Servizio Civile Universale ed i cittadini che hanno colto questo spirito ed hanno contribuito alla Rinascita Sociale di Cinquefrondi".

Il sindaco Michele Conia: "Continua la sinergia con le associazioni che sta portando grandi risultati per Cinquefrondi. Si sta organizzando un "Grande Carnevale" che renderà felici i bambini e gli adulti. Sono ormai lontani i tempi quando a Cinquefrondi non c'erano eventi o quando i nostri bambini anche per il Carnevale dovevano andare in altri comuni, queste sono vittorie importanti per tutta la comunità".