Psr Calabria, il GAL Terre Locridee pubblica la graduatoria definitiva della misura 6.4

Il Gal Terre Locridee conclude l'iter procedurale dell'avviso a valere sulla misura 6.4 del PSR Calabria 2014-20, "Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo delle attività extra-agricole", intervento 6.4.1. "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle im-prese agricole", con l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva.

La Regione Calabria, Dipartimento di Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha espresso parere favorevole di coerenza programmatica, consentendo al Gal di avviare la fase di realizzazione degli interventi, attraverso il sostegno finanziario alle aziende beneficiarie.

Il presidente Francesco Macrì ha espresso grande soddisfazione, anche in vista dell'imminente conclusione del percorso di approvazione di altre graduatorie nell'ambito di attuazione del PAL Gelsomini, che renderà evidente il lavoro svolto dal Gal Terre Locridee nel proprio territorio, po-nendolo sempre più al centro dei processi di sviluppo locale. Il Gal, inoltre, continua nell'opera di coinvolgimento delle aziende del territorio in numerose iniziative di cooperazione, ricerca, innova-zione.

Macrì ha voluto ringraziare i componenti del Consiglio di Amministrazione e della struttura ope-rativa, che con un lavoro coordinato hanno consentito di raggiungere questi risultati; ha espresso, in-fine, la volontà di continuare con l'assidua azione sul campo, per alimentare il sogno di una crescita reale del territorio del Gal, che metta al centro le risorse culturali, sociali e ambientali, ma soprattutto porti alla conoscenza di tutti i valori della ruralità e dei prodotti agroalimentari della Locride.

La graduatoria è pubblicata sul sito ufficiale del Gal: www.galterrelocridee.net.