San Luca (RC), Davi: "Strada per Polsi, scriverò a Jole Santelli"

"Ho fatto riunioni 'condite' anche da incantevoli pasticcini catanzaresi con il dottor Roberto Musmanno, assessore regionale uscente alle Infrastrutture, ma da allora non ho avuto più notizie sulla Strada di Polsi che per il sottoscritto è la 'madre di tutte le battaglie'. Bisogna consentire alla giunta regionale di prendere forma, ma un minuto dopo la nomina dei neo assessori chiederò alla presidente della Regione Calabria Jole Santelli un incontro, se non con lei, con il nuovo titolare del dicastero di riferimento. Non posso garantire il risultato ai cittadini di San Luca e della Locride, ma posso assicurare che per me questa vicenda è una assoluta priorità", Lo ha dichiarato Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca, imprenditore della comunicazione strategica d'Impresa.

"A breve, sullo stesso tema, incontrerò a Roma il sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta. Allargherò l'incontro agli altri sindaci della Locride, compreso Bruno Bartolo, primo cittadino di San Luca, perché su questo dobbiamo essere tutti uniti e compatti".