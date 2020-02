Apprendere e cambiare grazie agli scambi europei, delegazione di Civitas Solis in Andalusia per il programma “L'Europa per i cittadini”

Una occasione unica per comprendere i fattori chiave che hanno trasformato in pochi decenni la provincia più povera della Spagna, Almeria, situata nell'estremo sud del paese, in uno dei territori più produttivi d'Europa. Questo il primo commento dei membri della delegazione locridea appena rientrata dall'evento del progetto europeo "Eu Border Communities" promosso nell'ambito del programma l'Europa per i cittadini in partenariato tra l'associazione Civitas Solis, il comune greco di Paonia, il comune spagnolo di Viator e vari enti europei, e finalizzato ad uno scambio di esperienze e buone prassi in ambito sociale a partire dai temi dell'accoglienza.

«Siamo rimasti davvero colpiti da quello che è stato definito il miracolo di Almeria che ha trasformato un territorio sottosviluppato e caratterizzato dall'essere tra i più secchi d'Europa in un motore agricolo che produce oltre 3,4 milioni di tonnellate di ortofrutta all'anno (70% esportato in Germania, Francia, e Regno Unito) e con un fatturato complessivo superiore ai 2,5 miliardi di euro», un territorio dove oggi prospera anche il turismo e vari settori terziari. Cosi quanto dichiarato dalla delegazione, guidata dal direttore di Civitas Solis Francesco Mollace, che ha facilitato i lavori dell'evento, e nella quale erano presenti presenti Mario Diano, coordinatore della rete Corsecom, Giuliana Fiaschè, dirigente dell'IC Marina di Gioiosa Jonica-Mammola, Pasqualina Caruso, responsabile organizzativa dell'associazione, Andrea Pignataro responsabile dell'associazione terzo millennio.

Ospitati ad Almeria dal comune Viator, guidato dal sindaco Manuel Jesús Flores Malpica, e ritenuto uno dei comuni eccellenti del sud della Spagna ed al centro del miracolo economico con la presenza di alcune delle più importanti cooperative agricole della provincia, i partecipanti hanno preso parte ad incontri, dibattiti e visite finalizzate ad un'intenso scambio di esperienze.

Qui, attraverso un lavoro preparatorio condotto dagli assessori comunali di Viator, che in passato hanno preso parte a varie iniziative promosse da Civitas Solis, è stato possibile visitare in dettaglio alcune delle eccellenze locali. Accompagnati da José Martinez, uno degli artefici del miracolo di Almeria, presidente del gruppo cooperativo "Unica" che fattura oltre 500 milioni di euro all'anno impiegando circa diecimila persone, i partecipanti hanno visitato la Cosur, nuovissima struttura per il confezionamento dei pomodori biologici, da lui promossa e diretta dove lavorano 700 persone la maggior parte donne di Viator per una produzione di ortofrutti che viene esportata in massima parte nel nord dell'Europa. Sempre a Viator la delegazione ha potuto comprendere come funziona la comunità senza scopo di lucro per la gestione delle acque "la Cuatro Vegas de Almeria" accompagnati dal suo leader José Antonio Pérez. Una esperienza innovativa che depura le acque reflue di Almeria, acque di scarico che invece di finire in mare servono in maniera produttiva oltre 1200 imprese agricole del territorio gestite da piccoli agricoltori.

Grazie ai vari momenti sociali organizzati per lo scambio di esperienze è stato possibile capire, ha dichiarato Francesco Mollace, come gli abitanti del posto, a partire dagli agricoltori, hanno saputo intuire i vantaggi dello stare insieme in maniera cooperativa pensando in grande. Hanno capito che il sole era la maggiore risorsa del territorio e l'hanno saputa sfruttare realizzando un sistema agricolo unico nel suo genere.

Ma Viator, ha dichiarato la dirigente scolastica Giuliana Fiaschè, è una eccellenza anche nel campo educativo, delle strutture culturali e sportive, con realizzazioni che abbiamo visitato pluripremiate per la qualità e la visione.

Gli enti europei partecipanti, tra di essi oltre il comune di Paionia, l'Unesco Youth Club di Salonicco e Plano2, il comune di Gevgelijia, il comune di Brindisi, l'associazione Kite Factory, hanno avuto inoltre modo di confrontarsi e scambiare esperienze e buone prassi con diversi enti del terzo settore di Almeria sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione.

Cercheremo, ha dichiarato in conclusione Mario Diano, cordinatore della rete Corsecom, di trasferire in ambito locale le importanti lezioni apprese anche sul buon utilizzo dei fondi europei.