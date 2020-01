Riace (RC): addio a Roberto, padre dell'ex sindaco Mimmo Lucano

E' scomparso all'età di 94 anni Roberto Lucano, padre dell'ex sindaco di Riace Mimmo.

Il padre di Mimmo "u curdu" è morto in queste ore nella sua casa nella cittadina di Riace, comune governato dal figlio per anni e divenuto famoso per il modello d'accoglienza ed ospitalità creato con i migranti.

Roberto Lucano è scomparso dopo una grave malattia durata alcuni mesi, durante i quali Mimmo aveva chiesto di poterlo vedere nonostante il divieto di dimora che gli era stato comminato nell'ambito dell'inchiesta "Xenia" condotta dalla Procura di Locri relativa ad alcune irregolarità nella gestione dell'accoglienza dei migranti.

Per questo era stata fatta una petizione anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed erano state raccolte decine di migliaia di firme.

Lucano ha potuto incontrare ed abbracciare il padre in seguito, prima del triste evento odierno.