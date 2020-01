Giorno della memoria, le iniziative all’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria

Grande partecipazione e sincera emozione per gli alunni della scuola secondaria dell'Istituto "Maria Ausiliatrice" di Reggio Calabria, che giorno 27 Gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, hanno ricordato assieme compagni delle classi quinte della primaria, la Shoah. Attraverso un percorso storico, si sono alternati momenti di condivisione e riflessione, guardando al passato, ma anche al presente, perché attraverso la conoscenza e lo studio della storia, i ragazzi possano costruire la loro storia personale sui valori della giustizia, del rispetto dell'altro e del rifiuto dell'indifferenza.

Le parole di Anna Frank hanno accompagnato questa giornata, avvicinando gli allievi all'esperienza di un'adolescente come loro, che nonostante tutto non ha mai perso la speranza nel futuro; confrontando la loro vita con quella di Anna, si sono resi conto di quanto la democrazia e la fratellanza siano le basi della convivenza civile e hanno imparato che in un'epoca in cui si cerca di distruggere ogni idealismo, si deve continuare a credere di poter cambiare il mondo.

L'evento, pienamente riuscito, ha visto la regia nelle validissime docenti di lettere, prof.ssa Annalisa Marra e prof.ssa Ida Triglia, che hanno accompagnato i ragazzi nello studio e nella preparazione dei vari momenti durante I quali gli stessi ragazzi, a turno, hanno ascoltato i loro compagni raccontare e poi, a loro volta hanno raccontato ad altri ragazzi quanto nessuno dovrà mai dimenticare.

Da brave insegnanti di una scuola Salesiana, hanno così realizzato quanto don Bosco sempre auspicava tra i suoi ragazzi: essere, gli stessi giovani, educatori di altri giovani!