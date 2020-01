Reggio, cambia la geografia della maggioranza a Palazzo San Giorgio: Demetrio Martino passa al Pd

Cambia la geografia della maggioranza a Palazzo San Giorgio, anche in vista delle prossime Comunali. Il Partito Democratico di Reggio Calabria ufficializza l'ingresso nel gruppo consiliare di Palazzo San Giorgio del Consigliere Comunale, Presidente della Commissione Statuto e Regolamento Demetrio Martino.

"La presenza di Mimmo Martino nel PD rafforza ed impreziosisce il lavoro che il Partito Democratico sta portando avanti nel Comune di Reggio Calabria insieme ed in supporto al Sindaco Giuseppe Falcomatà". A dichiararlo è Antonino Castorina, capogruppo del Pd a Palazzo San Giorgio e Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio.

"L'esperienza e le competenze del consigliere Martino arricchiranno e rafforzeranno il lavoro che il Partito Democratico, che ha il gruppo consiliare più numeroso di tutto il consiglio comunale di Reggio Calabria, sta portando avanti in città anche in relazione ai prossimi appuntamenti elettorali".

Martino è stato eletto alle Comunali del 2014 con il Centro Democratico, a sostegno di Falcomatà, aderendo poi al gruppo "Democratici per Reggio Metropolitana" con Filippo Quartuccio e Nicola Paris. Il gruppo Pd, che lo scorso mese aveva registrato la defezione di Giovanni Minniti, accoglie dunque Martino.

La maggioranza targata Falcomatà nel corso di questa sindacatura ha perso Emiliano Imbalzano, eletto nella lista di "A testa alta" a sostegno dello stesso primo cittadino e poi passato alla Lega, e con le recentissime Regionali altri due pezzi: Nicola Paris, eletto nell'Assemblea calabrese sotto il segno dell'Udc, e Demetrio Marino. Quest'ultimo, che è anche consigliere metropolitano, era passato dai banchi dell'opposizione (con Forza Italia) a quelli della maggioranza, per poi ritornare con il centrodestra nel tentativo di conquistare un seggio in Consiglio regionale con i sovranisti di Fratelli d'Italia. Marino, però, non è stato eletto.