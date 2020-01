Reggio, Giorno della Memoria: cerimonia in Prefettura

In occasione del Giorno della Memoria, nella mattinata odierna si è svolta, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo di Reggio Calabria, la cerimonia in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti.

Il Prefetto, nel suo intervento, ha sottolineato il significato e l'importanza della celebrazione, che quest'anno cade nel 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, affinché si mantenga vigile la memoria per impedire il ripetersi degli orrori delle deportazioni e dell'Olocausto e per contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza. Mariani ha anche rivolto un pensiero di gratitudine ai soldati italiani deportati e rinchiusi, all'indomani dell'8 settembre 1943, nei lager nazisti.

La commemorazione si è conclusa con la consegna delle Medaglie d'Onore, istituite con legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e destinate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei campi nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra.

I riconoscimenti sono stati conferiti alla memoria del Sig. Antonio Coppola, internato in Germania dal 1943 al 1945 ( la medaglia è stata ritirata dal figlio Antonino Coppola) e del Sig. Tripodi Francesco internato a Meppen (Germania) sempre dal 1943 al 1945 (la medaglia è stata ritirata dalla figlia Sig.ra Adriana Giuseppina Tripodi).