Alla sede Marconi del Liceo “T. Gullì” la Giornata dell’amicizia Reggio Calabria-Messico

"Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido" questa espressione di Frida Kahlo racchiude il significato dell'incontro che si è tenuto il 25 Gennaio, 2020, presso l'Aula Magna del Marconi, sede staccata "T. Gullì ", tra gli studenti della sezione di spagnolo e la comunità messicana. Ha aperto l'incontro la Dott. Rosa Fontana, Presidente dell'associazione Calabria-Spagna e Paesi Ispano-americani che con voce emozionata ha ringraziato il Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Praticò, tutti i docenti ed in particolare le Professoresse di lingua e conversazione spagnola Anna Lampante e Marcela Giordano per l'organizzazione di un momento così importante, che verrà trasmesso sul sito ufficiale di Città del Messico. Di seguito, il Dirigente con il suo intervento ha voluto sottolineare l'importanza dell'amicizia tra i popoli e della multiculturalità, in un momento storico così delicato, in cui l'odio e il disprezzo stanno diventando pericolosamente comuni, momenti di convivialità come questo divengono, quanto più che mai, necessari per rammentare a tutti il valore del rispetto e della solidarietà e allontanare lo spettro del pregiudizio.

Quindi, il Prefetto di Reggio Calabria Dott. Massimo Mariani ha sottolineato l'importanza dello studio delle lingue nella scuola, in quanto attraverso la conoscenza della lingua si può conoscere la cultura di un popolo.

Dopo l'intervento del rappresentante della comunità messicana Don Juan Manuel Cepeda Cardenas che ha parlato della sua idea di scuola come "una porta sempre aperta alla cultura e alla conoscenza" , l'Assessore Culturale dell'Ambasciata del Messico in Italia, la Dott. Maria Teresa Cerón, ha messo in risalto le affinità tra i due popoli, dal colore delle bandiere alle caratteristiche linguistiche ed ha illustrato i caratteri storici e culturali del Messico, le sue tradizioni, le sue ricchezze, i suoi artisti, tra cui Frida Kahlo, sulla quale ha tenuto il suo interessante intervento lo Storico dell'arte e critico Prof.Giuseppe Livoti, che attraverso l'illustrazione dei quadri della pittrice ha fatto emergere il carattere di un'artista che ha fatto della sua sofferenza la sua forza.

La giornata dell'amicizia si è conclusa in allegria, allietata da canzoni e danze messicane e popolari calabresi.