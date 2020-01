Regionali, tappa di Tansi a Riace (RC) e saluto con Mimmo Lucano

Durante il suo recente tour elettorale nella Locride, Carlo Tansi si è fermato a Riace per salutare Giuseppe Gervasi e sostenerne la candidatura a Consigliere Regionale nella lista Tesoro Calabria.

Durante la passeggiata nel pittoresco centro storico, tra tanti cittadini riacesi, che si sono avvicinati per salutare ed incoraggiare i due candidati, Tansi ha incontrato l'ex sindaco Mimmo Lucano.

I due, legati da amicizia maturata nel periodo in cui Tansi dirigeva la Protezione Civile Regionale, hanno discusso dell'attuale fase della campagna elettorale, scambiandosi le proprie opinioni e pareri sui possibili esiti della competizione. Nel salutare Carlo Tansi, Mimmo Lucano ha espresso gli auguri per la buona riuscita della coraggiosa e risoluta proposta di carattere civico messa in campo da Carlo Tansi.

Dettagli Creato Venerdì, 24 Gennaio 2020 11:45