Davi: "Ministro De Micheli molto attenta al Sud"

Nella giornata di ieri Klaus Davi, giornalista, imprenditore della comunicazione e consigliere comunale a San Luca (RC), ha incontrato Paola de Micheli (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) nella sede del Ministero in Porta Pia a Roma. «L'ho trovata estremamente preparata e consapevole che non ci può essere sviluppo senza una valorizzazione delle infrastrutture e dei sistemi di comunicazione. I trasporti sono indispensabili per incrementare il turismo e l'economia. L'esempio ci arriva da Firenze, dove il collegamento con l'alta velocità è stato determinante per l'economia del distretto, secondo i dati relativi alle migliori performance della Regione Toscana». Il consigliere comunale di San Luca aggiunge: «L'ho vista determinata ma non sarà semplice. Sappiamo tutti le resistenze che ci sono. La burocrazia in primis. Ma l'intenzione c'è».

Dettagli Creato Venerdì, 24 Gennaio 2020 11:27