Reggio, nuova partnership tra Pallacanestro Viola e Torrione Hotel

L'elegante e accogliente struttura a quattro stelle si trova a Reggio Calabria, nel cuore del centro storico, in un meraviglioso palazzo d'epoca a due passi dai luoghi e dai monumenti più importanti della città.

Ideale per business e soggiorni "leisure", è dotato di 45 camere – fra le quali spiccano elegantissime suites – con arredi moderni che contribuiscono, insieme ai numerosi servizi e optional annessi, a creare un'atmosfera confortevole in un mix di soluzioni architettoniche pregevoli e intriganti, con pavimentazione in pietra di Tunisi e parquet in rovere.

Spiccano, fra le altre cose, un'ampia sala meeting, una terrazza coperta e riscaldata e il bar aperto h 24. Fiore all'occhiello della struttura è il servizio ristorante, pronto a soddisfare il palato dei clienti in qualunque momento della giornata con le prelibatezze della rinomata cucina calabrese e mediterranea.

Particolare attenzione viene riservata anche all'arte con l'esposizione permanente di quadri di pittori reggini nelle camere, nella hall e negli spazi comuni dell'hotel. Senza dimenticare la cultura, con la collana "LibrHotel" (una serie di short book che i clienti trovano nelle loro camere al momento del soggiorno), fortemente voluta dalla proprietà per connotare in maniera esclusiva il concetto di accoglienza dell'ospite e di ricettività di alta qualità, e la rubrica "Le stelle di Reggio", una serie di incontri con alcuni dei protagonisti di oggi, anche su scala internazionale, in diversi campi delle scienze, dell'arte, della cultura, dell'imprenditoria, dello spettacolo e dello sport. Tutti personaggi accomunati dal fatto di essere originari di Reggio e di avere con la propria città un legame speciale che né il tempo né la distanza riescono ad intaccare.

Esaltare la "regginità" e valorizzare i tanti talenti locali, facendo emergere le eccellenze della nostra amata città è un dogma per il Torrione Hotel, il posto giusto per chi ama le residenze eleganti e raffinate.

Il Torrione Hotel è un vero e proprio gioiello dell'ospitalità italiana "made in Calabria", un'eccellenza in grado di veicolare positivamente l'immagine di Reggio Calabria nel mondo. Ideale il connubio con la Pallacanestro Viola simbolo sportivo della città di Reggio.