Reggio, Buffagni: "Se il Movimento resta unito è occasione di crescita"

"Il Movimento deve restare unito e questa puo' essere un'occasione di crescita. Dopo tutte le grandi cose che ha fatto Di Maio ora e' utile che ci sia un momento di riflessione con gli Stati Generali e capisca dove vuole arrivare e cosa vuol fare". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, a Reggio Calabria partecipando ad una manifestazione elettorale in vista delle regionali a sostegno del candidato del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Calabria, Francesco Aiello. "Siamo arrivati dove volevamo - ha aggiunto - ma ora abbiamo bisogno di ossigeno e sprint nuovi e di organizzarci. Siamo una forza politica che in meno di due anni ha quasi completato la meta' dei punti che avevamo fissato in campagna elettorale, con battaglie che sembravano impossibili come il taglio dei vitalizi, il taglio dei parlamentari, il Reddito di cittadinanza, quota100, la legge anticorruzione che ci invidia tutta Europa e la prescrizione, che ad oggi e' legge al di la' di quello che vuol Renzi. Non e' sufficiente. Abbiamo bisogno di investire e di puntare sulle aziende e di creare lavoro. E per farlo serve un Paese coeso che si metta in moto".

Dettagli Creato Mercoledì, 22 Gennaio 2020 18:21