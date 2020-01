Reggio, nuovo assetto al New Deal Lab Universitario: eletto il nuovo presidente

Con l'arrivo del nuovo anno il New Deal Lab Universitario riparte con un nuovo assetto organizzativo.

Tale scelta, che vede nel ricambio generazionale all'interno del direttivo un punto di forza dell'associazione in grado di coinvolgere attivamente sempre più giovani studenti, vede l'avvicendamento tra il neo Vice Presidente del Consiglio degli Studenti, Giuseppe Vacalebre, e Pietro Pecora che guiderà il gruppo quale nuovo Coordinatore universitario. Quest'ultimo sarà affiancato da:

• Christian Pantaleo Candito, Vice Coordinatore Universitario;

• Francesco Violi, Segretario;

• M. Emanuela Arena, Addetta alla Comunicazione;

• Danilo Spinella, Coordinatore area di Ingegneria;

• Gaetano Lo Presti Giunta, Responsabile Sede;

• Nair Cundari, Addetto allo Sport.

"Sono molto contento ed onorato di poter iniziare questo nuovo percorso associativo, sono certo che insieme al direttivo potremo lavorare per dare continuità a questa associazione che da ormai da più di 10 anni si spende sempre, dalla parte degli studenti. Vorrei ringraziare, ancora una volta, tutto il New Deal Lab che in questi anni mi ha sostenuto e permesso di crescere soprattutto dandomi un' opportunità simile, quella di guidare un gruppo affiatato e determinato nei suoi obiettivi. Auguro, infine, a me ed a tutto il direttivo, buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo."

Conclude così il nuovo Coordinatore Universitario della New Deal Lab, ringraziando Giuseppe Vacalebre per l'immenso lavoro svolto fino ad ora cui si uniscono gli auguri per il nuovo ruolo che andrà a svolgere sempre al servizio degli studenti, tra l'entusiasmo condiviso da tutti i ragazzi del New Deal Lab.