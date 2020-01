Il Comune di Roccella Jonica celebra la “Settimana della Memoria”: le iniziative in programma dal 26 gennaio al 2 febbraio

"Ieri, oggi e domani per non dimenticare": questo il filo conduttore della "Settimana della Memoria" che si terrà a Roccella Jonica per il secondo anno consecutivo dal 26 gennaio al 2 febbraio 2020.

L'evento è ideato e promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Roccella Ionica, diretto dall'avv. Bruna Falcone, in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali, associazioni culturali e cittadini per omaggiare tutte le vittime delle persecuzioni razziali, etniche e politiche, in vista della "Giornata della Memoria", ricorrenza internazionale fissata al 27 gennaio e riconosciuta dalla legge della Repubblica Italiana n. 211 del 20 luglio 2000.

Il progetto è finalizzato, oltre che alla commemorazione delle migliaia di vittime della Shoah, a favorire una riflessione comune, a partire dalle più giovani generazioni, sull'importanza di non dimenticare i tragici risvolti dell'indifferenza, dell'antisemitismo e della discriminazione razziale che caratterizzarono quell'epoca storica, le cui radici sono ancora, purtroppo, drammaticamente presenti nella società odierna.

"La 2° edizione della Settimana della Memoria allargherà il campo di riflessione all'importanza di ricordare quanto di più brutale l'uomo è riuscito a compiere contro vittime innocenti, spinto da atteggiamenti di insensibilità e violenza, aggravati da assurde leggi razziali, affinché questo non si ripeta mai più", dichiara l'assessore alla Cultura Bruna Falcone.

"L'obiettivo - continua l'Assessore - è quello di stimolare un atteggiamento che combatta la dilagante tendenza all'indifferenza verso la sofferenza degli altri, reagendo contro l'ingiustizia e i diritti negati all'umanità. Sull'esempio di testimoni come il compianto ex deportato Pietro Terracina, al quale sarà riservato un particolare omaggio nel corso della Settimana, dobbiamo diventare noi stessi testimoni della necessità di non chiudere gli occhi di fronte al male".

Il calendario degli eventi della "Settimana della Memoria" sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 18.00, all'ex Convento dei Minimi.

Interverranno alla conferenza: il sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito, l'assessore alla Cultura Bruna Falcone, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale "Coluccio – Filocamo" Emanuela Cannistrà, la dirigente scolastica dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Pietro Mazzone" Rosita Fiorenza e il curatore del progetto omaggio a Pietro Terracina, Domenico Scali.