Cittanova (RC), svolto open day al Liceo Artistico "V. Gerace"

Nei giorni scorsi si è svolto l'open day al Liceo Artistico "V. Gerace" di Cittanova; un'occasione durante la quale la scuola ha aperto le porte delle proprie aule e dei laboratori per accogliere le famiglie e gli alunni frequentanti le terze classi delle scuole medie del comprensorio.

Nei giorni che hanno preceduto l'evento, gli studenti sotto la supervisione dei loro insegnanti, sono stati impegnati nella realizzazione e nel completamento di diverse opere artistiche nelle quali sono state sviluppate, utilizzando diverse tecniche, alcune tematiche come: il cinema, i maggiori eventi storici dal 1969 al 1999, i cinque sensi, Harry Potter, la Creazione, gli anni '50.

Alcuni allievi, inoltre, attraverso la recitazione, hanno fatto conoscere agli ospiti famose opere d'arte come "La Gioconda" di Leonardo da Vinci, "Venere e Marte" di Sandro Botticelli ed altre.

Nel laboratorio linguistico d'inglese, invece, gli studenti hanno presentato in lingua importanti opere fra le quali "I girasoli" e "La notte stellata" di Van Gogh, "Guernica" di Picasso, "L'urlo" di Munch e "Autoritratto" di Frida Kahlo.

Allestita per l'occasione un'esposizione di opere e manufatti di oreficeria realizzati dagli allievi dell'istituto.

Il Liceo di Cittanova rappresenta una realtà consolidata da anni nel territorio e dispone di laboratori attrezzati, nei quali gli studenti progettano e realizzano prototipi inerenti agli indirizzi scelti.

La scuola garantisce una solida formazione culturale e punta a sviluppare le capacità creative e la progettualità artistica degli studenti. Attraverso lo studio delle tecniche pittoriche, scultoree, grafiche e di design gli studenti apprendono, oltre la teoria, come realizzare prodotti artistici. L'obiettivo è preparare i ragazzi per le nuove professioni del settore grafico, del design e dell'Audiovisivo multimediale. Dopo, infatti, un biennio comune, il triennio si articola su tre diversi indirizzi di studio che sono: design dei metalli e dell'oreficeria; grafica pubblicitaria e fotografia; audiovisivo e multimediale.

Il diploma di Liceo Artistico dà accesso a tutte le facoltà universitarie ed al sistema AFAM.

L'open day è stato fortemente voluto dalla Dirigente del Liceo Classico ed Artistico "V. Gerace" prof.ssa Maria Antonella Timpano, per presentare l'offerta formativa della scuola e valorizzare i talenti artistici degli studenti.