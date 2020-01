Visita del governatore Verre al Rotary Nicotera-Medma e Polistena

In un clima di grande serenità e entusiasmo si è svolta la visita del Governatore Pasquale Verre, del Distretto 2100, comprendente la Campania, parte della Basilicata e la Calabria, ai Club di Nicotera Medma e Polistena. Trattasi della più importante manifestazione del Rotary allorquando il massimo esponente del Distretto, comprendente oltre 100 club e quasi 5.000 soci, cioè il Governatore, visita le strutture territoriali. In un programma organizzativo perfetto, curato dai rispettivi prefetti Domenico Pulella e Sarilena Stipo, si sono svolti i rituali incontri con i presidenti Antonina Marrari e Andrea Saccomanno e con i segretari Giacomo Saccomanno e Lavinia Strangi. A seguire i rispettivi direttivi e poi tutti i soci. Partecipazione eccezionale con oltre 80 soci, quasi l'80% degli iscritti, e serata molto allegra, con l'evidenziazione di un affiatamento fuori dal normale. Con il Governatore i Club hanno affrontato, dapprima, la parte organizzativa e la necessità di utilizzare gli strumenti informatici che sono alla base del nuovo sistema di aggiornamento dei dati, a seguire le necessità del territorio e le attività conseguenziali dei club, ed, infine, l'indispensabile esigenza che vi sia una formazione continua e concreta. Il Governatore Verre ha avuto parole di elogio per i club ed ha invitato tutti a proseguire nella strada intrapresa da ritenersi molto proficua e corretta. Ha, altresì, spronato ad aumentare i percorsi di formazione rotariana per meglio rendere autonomi tutti i soci ed a seguire le manifestazioni distrettuali, necessarie per meglio conoscere la vera realtà del Rotary e le tante persone che lo compongono. I presidenti Marrari e Saccomanno, si sono dichiarati più che soddisfatti della visita del Governatore ed hanno ringraziato lo stesso per la concretezza ed umanità dimostrata nei vari incontri che si sono susseguiti. Hanno, anche, ringraziato tutti i soci per la massiccia presenza e per l'amore dimostrato nei confronti dei club, spronandoli ad essere sempre più numerosi. Una serata molto importante che ha dimostrato la valenza dei club sui territori e l'attività proficua dagli stessi espletata con grande impegno ed amore. Ad arricchire la manifestazione la partecipazione dei presidenti del Rotaract e dell'Interact di Nicotera Medma, Gianluca Pisano e Paola Donato, accompagnati da una delegazione dei rispettivi club. Ciò a dimostrazione che l'essere rotariano e la valenza dei principi che l'accompagnano deve partire dal basso e con la formazione che nasce sin da piccoli.

