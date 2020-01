Reggio, oggi l'incontro "Aeroporto: proposte e prospettive"

Sabato 18 gennaio, ore 16 Museo del Bergamotto in Via Filippini 50 Reggio Calabria si terrà la manifestazione "Aeroporto, proposte e prospettive".

Si tratterà di un dialogo con Alessandro Morelli (deputato Lega già presidente Commissione Trasporti alla Camera) presente in videochiamata, il consigliere lombardo Pietro Marrapodi, e Tilde Minasi (candidata Lega Consiglio Regionale Calabria - circoscrizione Sud).

