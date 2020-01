"Matteo Salvini è sceso dal Nord Italia per girare tra gli splendidi comuni calabresi sparando falsità". Lo ha detto il senatore del Movimento Cinque Stelle ed ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del governo gialloverde, Danilo Toninelli, in un video pubblicato su Facebook.

"Oggi si è superato, sparandone una colossale: è andato a Gioia Tauro affermando che la Lega – continua Toninelli - salverà e rilancerà il porto. Qualcuno gli ricordi che quel porto lo ha salvato il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto quando era ministro e oggi è già rilanciato perché il numero dei container sbarcati è notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti. A Salvini deve essere anche sfuggito che le mega gru sono arrivate al porto già da alcune settimane e che consentiranno di far arrivare le più grandi navi container del mondo. State attenti alle parole dette solo per prendersi qualche voto".