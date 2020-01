Reggio, La Strada per Pazzano Sindaco: il 17 gennaio il Nodo Tematico “Acqua pubblica (e tariffe illegittime?)”

Proseguono gli appuntamenti de La Strada con i Nodi Tematici, gli spazi fisici e virtuali finalizzati alla scrittura del programma del candidato sindaco del movimento alle prossime elezioni comunali, Saverio Pazzano.

Si svolgerà venerdì 17 gennaio, in via Monsignor Ferro, 4 (già via Cimino), un importante nodo tematico dedicato all'acqua pubblica, tema che rappresenta di certo una delle urgenze del territorio reggino, anche a causa del forte debito maturato dal Comune di Reggio Calabria con So.Ri.Cal. S.p.A.

Tematico "Acqua pubblica (e tariffe illegittime?)", questo il titolo dell'iniziativa, organizzata da La Strada insieme a DemA, Codacons e Comitato 11 Giugno.

All'incontro, nato per far incontrare esperti e cittadini su un tema di così grande importanza, interverranno l'ingegnere Giovanni Di Leo, del Comitato 11 Giugno e l'avvocato Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale Codacons.

Carenza o mancanza d'acqua per lunghissimi periodi, disfunzioni sulle reti idriche, bollette salate per servizi che non sempre vengono erogati. Quella dell'acqua, a Reggio Calabria, è una vera e propria emergenza