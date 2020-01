Il 15 gennaio u.s. ha avuto luogo negli uffici di Messina dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto un incontro fra il Presidente Mario Mega e i Presidenti delle Camere di Commercio di Messina, Ivo Blandina, e di Reggio Calabria, Antonino Tramontana.

Nella riunione, ritenuta da tutti gli interlocutori molto proficua, è stato avviato un importante percorso di condivisione sulle possibili strategie e metodologie di collaborazione fra i tre Enti per dare concretezza al ruolo e alle azioni della nuova AdSP dello Stretto.

Una delle prime occasioni per focalizzare la collaborazione – si legge in un comunicato stampa dell'Autorità portuale dello Stretto - sarà la fiera internazionale del crocierismo, il Seatrade Cruise Global, che si svolgerà a Miami dal prossimo 20 aprile. Nell'incontro sono state poste le basi per una partecipazione congiunta all'evento fieristico con l'obiettivo di promuovere per la prima volta la destinazione crocieristica dell'"Area dello Stretto", ricca delle numerose e diversificate opportunità escursionistiche offerte dai territori messinese e reggino.

È stata condivisa inoltre l'opportunità che l'Autorità di Sistema Portuale partecipi in forma stabile con il suo Presidente al Tavolo Interistituzionale permanente sul Turismo promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria per promuovere e raccontare l'offerta turistica e le eccellenze della provincia calabrese rafforzando la sinergia tra tutti gli Enti impegnati in questo settore per la condivisione di un'azione programmatica omogenea.

"Sono molto soddisfatto dell'incontro con due degli attori istituzionali principali dell'Area di nostra competenza" ha dichiarato il Presidente Mega. "Molto apprezzabile è stata infatti la pronta disponibilità delle Camere di Commercio ad avviare una fattiva collaborazione e a sfruttare al massimo le potenzialità di integrazione e sviluppo dei territori che l'Autorità di Sistema Portuale potrà portare avanti sin dai prossimi mesi. Abbiamo due territori bellissimi, ricchi di testimonianze storiche, culturali e paesaggistiche, con caratteristiche complementari che possono ben essere integrati in un unico progetto di promozione turistica a supporto dello sviluppo di nuovi traffici crocieristici. Il fatto che siano divisi da una striscia di mare non deve costituire un limite ma è una straordinaria opportunità perché la breve traversata con un mezzo veloce può rappresentare essa stessa una meravigliosa esperienza in considerazione dei panorami e dei colori che si possono ammirare in ogni momento."

"Grazie all'iniziativa dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, le Camere di Commercio di Messina e di Reggio Calabria proseguiranno un percorso di condivisione già avviato su alcune tematiche di grande rilevanza – afferma il Presidente dell'Ente camerale di Messina, Ivo Blandina – legate all'efficientamento dei collegamenti e alla promozione dei nostri territori e delle nostre economie. La provincia di Messina, oltre al traffico generato dallo storico terminal crocieristico, vanta altre due rade, quelle di Giardini Naxos e di Lipari, che ogni anno registrano centinaia di approdi di navi da crociera. Insieme, potremo sviluppare una strategia di marketing territoriale facendo leva sui due poli turistici più importanti del Messinese, Taormina e Lipari, per accrescere il traffico turistico e, contemporaneamente, qualificarlo sempre più, al fine di rendere ancor più appetibili anche le altre zone. Con l'azione coordinata dell'Autorità di Sistema avremo, così, un quadro più ampio su cui poter operare per lo sviluppo dell'intera Regione dello Stretto."

"Incontri come questo sono molto importanti se vogliamo porre le basi per un'azione sinergica di sviluppo dell'Area dello Stretto" ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana. "La Città Metropolitana di Reggio Calabria, così come Messina, ha forti attrattori che, se inseriti in un circuito di valorizzazione turistica come può essere quello legato al settore crocieristico, sono in grado di generare positive ricadute per lo sviluppo socio-economico del territorio e dell'intera area dello Stretto. Come Camera di Commercio siamo da tempo impegnati sia sul fronte dell'attivazione di alleanze strategiche tra gli attori locali, sia sul fronte della promozione e valorizzazione delle risorse turistiche e culturali del territorio. Siamo, quindi, ben felici oltre che pronti a cogliere tutte le opportunità che possano favorire l'integrazione tra le economie reggina e messinese e generare valore per i territori".